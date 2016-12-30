29 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Vatanım Sensin 10. Bölüm ile perşembe akşamını Cesur ve Güzel‘in önünde lider tamamlamış.

Vasili, Hilal’in idam edilmesi için karar veriyor; Cevdet hayatının en zor kararını vermek zorunda kalıyor!

Vatanım Sensin 10. bölüm özeti: Hilal’in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyan Cevdet ve Azize derinden sarsılırlar. Hilal’in tutuklanması, Cevdet’i kurtarmak adına Mehmet’i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur. Vasili’nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet’i kahreder.

Silahların yerini bilen Azize’nin Ölmez Hasan’dan Cevdet’e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel 8. Bölüm yaşananları: İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır.

Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır.

29 Aralık 2016 Reyting Sonuçları