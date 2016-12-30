29 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin

Emre Arısoy
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29 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Vatanım Sensin 10. Bölüm ile perşembe akşamını Cesur ve Güzel‘in önünde lider tamamlamış.

Vasili, Hilal’in idam edilmesi için karar veriyor; Cevdet hayatının en zor kararını vermek zorunda kalıyor!

29 aralik 2016 reyting sonuclari
Fotoğraf: Kanal D

Vatanım Sensin 10. bölüm özeti: Hilal’in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyan Cevdet ve Azize derinden sarsılırlar. Hilal’in tutuklanması, Cevdet’i kurtarmak adına Mehmet’i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur. Vasili’nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet’i kahreder.

Silahların yerini bilen Azize’nin Ölmez Hasan’dan Cevdet’e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

cesur ve guzel 8
Fotoğraf: Star TV

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel 8. Bölüm yaşananları: İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır.

Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır.

29 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1VATANIM SENSINKANAL D6.6915.32
2CESUR VE GUZELSTAR TV6.514.95
3SHOW ANA HABERSHOW TV6.2717.03
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.5628.82
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.113.77
6RECEP IVEDIK 4 (T.S)TV84.911.28
7ATV ANA HABERATV4.5712.34
8UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.5610.43
9KANAL D ANA HABERKANAL D4.512.34
10CESUR YUREKSHOW TV4.3710.26
11ESRA EROL’DAATV4.214.93
12FENERBAHCE-MENEMEN BLD.SPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARS.ATV4.29.45
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.9416.03
14SICAK GELISMEKANAL D3.8110.86
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.7713.53
16CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.638.9
17VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.578.79
18ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.348.61
19ATV GUN ORTASIATV3.1115.46
20HABER ONUSHOW TV2.988.7

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