29 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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29 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017 bir pazar gününü daha lider olarak geçirmiş. Show Ana Haber ve Hayat Bazen Tatlıdır ise sıkı takibini sürdürmüş.

29 ocak 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘nin Pazar akşamı yayınlanan programuında ise gönüllüler takımı muhteşem bir performans sergileyerek dokunulmazlık oyununu kazandı. Ünlüler takımı bu sonucun ardından ilk kez dokunulmazlık kaybetmiş oldu. Ünlüler takımı oylamada ise Seda’nın adını yazdı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan İlhan Mansız ise Sabriye’nin adını söyledi.

Bu sonuçların ardından gönüllüler takımından Sadin ve Denisa, ünlüler takımından ise Seda ve Sabriye’nin adı yazılarak Survivor 2017‘nin bu haftaki eleme potası oluşmuş oldu.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Survivor 2017‘yi geçip liderliği kapacak bir yapım gelecek mi? Yoksa reyting yarışının sonucu şimdiden belli mi?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim ve dokunulmazlık oyunlarının ne kadar izlendiğini ve izleneceğini görelim.

29 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SURVIVORTV810.0323.13
2SHOW ANA HABERSHOW TV4.8813.1
3HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.3910.06
4SURVIVOR OZETTV84.2611.01
5O HAYAT BENIMFOX TV4.079.81
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.0410.77
7ATV ANA HABERATV3.8610.29
8GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV3.778.76
9HABER ONUSHOW TV3.6610.87
10BODRUM MASALIKANAL D3.668.37
11HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV3.538.78
12KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 73.049.34
13KANAL D ANA HABERKANAL D2.917.76
14STAR ANA HABERSTAR TV2.857.58
15DELI DIVANEKANAL 72.629.59
16APACI (Y.S)TRT 12.2911.62
17O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.275.61
18RAFADAN TAYFATRT COCUK2.279.33
19KISMETSE OLURKANAL D2.249.87
20HZ.YUSUF (TKR)KANAL 72.235.82

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