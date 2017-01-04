3 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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3 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, pazar gününden beri sürdürdüğü liderliğini Salı gününü de ekleyerek devam ettirmiş.

3 ocak 2017 reyting sonuclari

Haftaiçi her akşam ekrana gelen, Genel Yayın Yönetmenliğini Ramazan Kurnaz’ın yaptığı, Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Show Ana Haber, özel haberleri ile de gündem yarattı.

Salı günlerinin favori dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, anlaşılan ekip olarak komple tatile girmiş. Özel bir bölüm yayınlamayan dizi ekibi iyi bir tatili hak etmişti aslında!

Diğer favori dizi Anne ise tekrar bölümü ile izleyenlerin pek ilgisini çekememiş. Yılbaşı sonrası bütün dizilerin tekrar ve özel bölüm yayınlayarak geçiştiriyor olması da diğer programların izlenme sayılarını arttırmış.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diziler yeni bölümleri ile reyting sonuçlarını değiştirebilecekler mi?

3 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV5.7814.76
2ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S)SHOW TV5.4814.91
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4229.39
4BEN SOYLERIMFOX TV5.1511.56
5ATV ANA HABERATV4.9912.67
6MAYMUNLAR CEHENNEMI SAFAK VAKTI (Y.S)ATV4.8710.96
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.711.92
8EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.6917.9
9KANAL D ANA HABERKANAL D4.1410.55
10MURO NALET OLSUN ICIMDEKI INSAN SEVGISINE (T.S)SHOW TV4.129.29
11CEHENNEM MELEKLERI (Y.S)STAR TV4.119.35
12HAVA DURUMUATV49.7
13ESRA EROL’DAATV3.912.75
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8912.72
15ASK SANA BENZER (T.S)KANAL D3.838.6
16ANNE (TKR)STAR TV3.749.3
17DELI DIVANEKANAL 73.3212.13
18ADALET (Y.S)ATV3.2911.05
19SICAK GELISMEKANAL D3.268.65
20STAR ANA HABERSTAR TV3.28.09

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