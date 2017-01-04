3 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, pazar gününden beri sürdürdüğü liderliğini Salı gününü de ekleyerek devam ettirmiş.

Haftaiçi her akşam ekrana gelen, Genel Yayın Yönetmenliğini Ramazan Kurnaz’ın yaptığı, Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Show Ana Haber, özel haberleri ile de gündem yarattı.

Salı günlerinin favori dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, anlaşılan ekip olarak komple tatile girmiş. Özel bir bölüm yayınlamayan dizi ekibi iyi bir tatili hak etmişti aslında!

Diğer favori dizi Anne ise tekrar bölümü ile izleyenlerin pek ilgisini çekememiş. Yılbaşı sonrası bütün dizilerin tekrar ve özel bölüm yayınlayarak geçiştiriyor olması da diğer programların izlenme sayılarını arttırmış.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diziler yeni bölümleri ile reyting sonuçlarını değiştirebilecekler mi?

3 Ocak 2017 Reyting Sonuçları