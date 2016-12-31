30 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
-
0
26

30 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar 423. Bölüm, Aşk ve Mavi‘nin önünde büyük bir üstünlükle Cuma akşamını lider tamamlamış.

30 aralik 2016 reyting sonuclari
Fotoğraf: Kanal D

Kanal D’de 10 yıldır devam eden efsane dizi Arka Sokaklar 423. Bölümü ile yine izleyenleri ekranları başına kilitlemiş. 423. Bölüm özeti şu şekilde: Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten sonra ailesinin de gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral verip onu kendine getirmeye çalışsa da, bir yandan tüm şimşekleri üzerlerinden nasıl çekeceklerinin de yolunu bulmaları gerekmektedir. Diğer yandan Rıza ise, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir. Bu sırada Selin, Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini öğrenmelidir. Veysel, kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif ile ortak bir işe girişir. Bu iş için Sezgin de devreye girer. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine bu işi teslim eder.

ask ve mavi 9
Fotoğraf: ATV

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi 9. Bölümde ise; Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Çünkü abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hissetmektedir. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu içinde taşımaktadır. Diğer yandan Gülizar’ın suçlamasıyla İsmet’in başı derde girer. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe’dedir. Pembe’nin isteği ise İsmet’i zor durumda bırakır. Metin’in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma’yı bir an önce evlendirip konaktan göndermekte kararlıdır.

Bakalım yeni yıl dizi sektörü için neler getirecek? Yeni ve daha büyük bütçeler ile daha iyi işler ortaya çıkacak mı?

30 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D11.0524.62
2ASK VE MAVIATV8.4418.98
3ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D6.615.79
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.9316
5ASK VE MAVI (OZET)ATV5.4813.19
6ATV ANA HABERATV5.0813.64
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.0626.87
8O SES TURKIYETV84.8410.93
9FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7812.9
10KANAL D ANA HABERKANAL D4.7112.42
11SICAK GELISMEKANAL D4.4212.47
12ESRA EROL’DAATV4.2514.29
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.2216.1
14BEYAZ SHOWKANAL D3.9816.57
15GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.98.85
16KIRALIK ASKSTAR TV3.868.54
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.6912.49
18HAVA DURUMUATV3.418.52
19DELI DIVANEKANAL 73.2311.87
20O SES TURKIYE OZETTV83.237.92

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri