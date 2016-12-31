30 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar 423. Bölüm, Aşk ve Mavi‘nin önünde büyük bir üstünlükle Cuma akşamını lider tamamlamış.

Kanal D’de 10 yıldır devam eden efsane dizi Arka Sokaklar 423. Bölümü ile yine izleyenleri ekranları başına kilitlemiş. 423. Bölüm özeti şu şekilde: Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten sonra ailesinin de gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral verip onu kendine getirmeye çalışsa da, bir yandan tüm şimşekleri üzerlerinden nasıl çekeceklerinin de yolunu bulmaları gerekmektedir. Diğer yandan Rıza ise, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir. Bu sırada Selin, Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini öğrenmelidir. Veysel, kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif ile ortak bir işe girişir. Bu iş için Sezgin de devreye girer. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine bu işi teslim eder.

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi 9. Bölümde ise; Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Çünkü abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hissetmektedir. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu içinde taşımaktadır. Diğer yandan Gülizar’ın suçlamasıyla İsmet’in başı derde girer. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe’dedir. Pembe’nin isteği ise İsmet’i zor durumda bırakır. Metin’in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma’yı bir an önce evlendirip konaktan göndermekte kararlıdır.

Bakalım yeni yıl dizi sektörü için neler getirecek? Yeni ve daha büyük bütçeler ile daha iyi işler ortaya çıkacak mı?

30 Aralık 2016 Reyting Sonuçları