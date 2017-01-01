31 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: O Ses Türkiye Yılbaşı

31 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı iki farklı yayın ile geceyi lider tamamlamış.

İkinci sırada Ben Bilmem Eşim Bilir yer alırken Show Ana Haber de bu programları takip ederek kendine beşinci sırada yer bulabilmiş.

Gecede Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz yer aldı. Ayrıca Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu’nun da çok iyi sahne performansı sergilediği yılbaşı özel programı çok eğlenceli anlara sahne oldu.

Özellikle Cüney Çakır’ın “Resimdeki Gözyaşları” performansı geceye damgasını vurdu. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sunuculuğunu yaptığı program son yılların en eğlenceli programı oldu.

İkinci sırada yer alan Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programı ise Kanal D ekranlarında izleyenlere eğlenceli saatler yaşattı. Kibariye – Ali Küçükbalçık, Chloe- Serdar Ortaç, Hilal – Ferman Toprak, Wilma Elles- Kerem Göğüş gibi ünlü isimler yarıştı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı özel konseri ile eğlence tavan yaptı.

Ülkemiz ve dünyamız için güzel bir yıl olsun. Mutluluklarla dolu olsun. İhtiyacımız var çünkü.

31 Aralık 2016 Reyting Sonuçları