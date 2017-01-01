31 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: O Ses Türkiye Yılbaşı

Emre Arısoy
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31 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı iki farklı yayın ile geceyi lider tamamlamış.

İkinci sırada Ben Bilmem Eşim Bilir yer alırken Show Ana Haber de bu programları takip ederek kendine beşinci sırada yer bulabilmiş.

31 aralik 2016 reyting sonuclari o ses turkiye

Gecede Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz yer aldı. Ayrıca Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu’nun da çok iyi sahne performansı sergilediği yılbaşı özel programı çok eğlenceli anlara sahne oldu.

Özellikle Cüney Çakır’ın “Resimdeki Gözyaşları” performansı geceye damgasını vurdu. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sunuculuğunu yaptığı program son yılların en eğlenceli programı oldu.

İkinci sırada yer alan Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programı ise Kanal D ekranlarında izleyenlere eğlenceli saatler yaşattı. Kibariye – Ali Küçükbalçık, Chloe- Serdar Ortaç, Hilal – Ferman Toprak, Wilma Elles- Kerem Göğüş gibi ünlü isimler yarıştı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı özel konseri ile eğlence tavan yaptı.

Ülkemiz ve dünyamız için güzel bir yıl olsun. Mutluluklarla dolu olsun. İhtiyacımız var çünkü.

31 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1O SES TURKIYE YILBASITV810.2224.58
2O SES YILBASI HOS GELDIN TURKIYETV87.3119.94
3BEN BILMEM ESIM BILIR 2017’YE DOGRUKANAL D5.1112.07
4BEN BILMEM ESIM BILIR YILBASI OZELKANAL D4.8311.76
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.6612.68
6SICAK GELISMEKANAL D4.6513.03
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.3811.82
8ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D4.2314.24
9GULDUY GULDUY SHOW COCUK EN IYILER (TKR)SHOW TV4.2210.34
10KANAL D ANA HABERKANAL D4.1711.31
11ATV ANA HABERATV3.9510.7
12DELI DIVANEKANAL 73.8613.52
13KACMA BIRADER (T.S)STAR TV3.728.67
14KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZELATV3.728.86
15TARKAN YILBASI OZELSTAR TV3.718.95
16GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZELSHOW TV3.688.67
17KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 73.6510.78
18BEN BILMEM ESIM BILIR FINAL HEYECANIKANAL D3.5410.05
19O SES TURKIYE YILBASI OZETTV83.479.32
20HABER ONUSHOW TV3.359.64

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