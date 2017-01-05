4 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: No: 309

Emre Arısoy
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4 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. No:309 uzunca bir sürenin ardından liderliği ele geçirmeyi başarmış. Show Ana Haber ise başarısını sürdürüyor.

4 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: FOX TV

No:309 29. Bölüm özeti: Doğum her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. Lale ve Onur, Emir’in odası için alışverişe çıkarlar. Pek tabii ki bu alışverişte yalnız değillerdir. Yıldız ve Songül’ün de alışverişe gideceğini duyan Betül, ekibiyle birlikte soluğu yanlarında alır. Nergis ve Nilüfer’in herkesi organize ederek yaptığı baby shower partisi Lale için sürpriz bir olmaktan çok Lale’nin büyük sürprizine dönüşür. Bu arada Lale ve Onur’un kontrol için hastaneye gittiği sahnede eğlenceli anlar yaşıyoruz. Çünkü Lale’nin canı oldukça kıymetlidir ve doğum sancısından çok korkmaktadır!

Haftanın başından beri liderdiğini sürdüren Show Ana Haber ise çarşamba günü liderliği kaptırmış. Bakalım gelecek hafta ne olacak? Show TV Ocak ayının ilk haftasını lider olarak kapatabilecek mi?

4 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1NO:309FOX TV7.7318.25
2SHOW ANA HABERSHOW TV615.67
3BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV5.5212.31
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.3728.76
5ATV ANA HABERATV5.3213.79
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.8112.55
7KACMA BIRADER (T.S)STAR TV4.6710.62
8DIRILIS ERTUGRUL (TKR)TRT 14.5910.23
9ESRA EROL’DAATV4.4514.9
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.4117.49
11KANAL D ANA HABERKANAL D4.3211.11
12NO:309 (OZET)FOX TV4.179.73
13GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR)SHOW TV3.868.7
14HAVA DURUMUATV3.719.19
15BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR)ATV3.711.15
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.6312.33
17YARININ SINIRINDA (Y.S)KANAL D3.517.76
18SICAK GELISMEKANAL D3.329
19HABER ONUSHOW TV3.218.97
20DELI DIVANEKANAL 73.1911.84

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