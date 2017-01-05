4 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. No:309 uzunca bir sürenin ardından liderliği ele geçirmeyi başarmış. Show Ana Haber ise başarısını sürdürüyor.

No:309 29. Bölüm özeti: Doğum her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. Lale ve Onur, Emir’in odası için alışverişe çıkarlar. Pek tabii ki bu alışverişte yalnız değillerdir. Yıldız ve Songül’ün de alışverişe gideceğini duyan Betül, ekibiyle birlikte soluğu yanlarında alır. Nergis ve Nilüfer’in herkesi organize ederek yaptığı baby shower partisi Lale için sürpriz bir olmaktan çok Lale’nin büyük sürprizine dönüşür. Bu arada Lale ve Onur’un kontrol için hastaneye gittiği sahnede eğlenceli anlar yaşıyoruz. Çünkü Lale’nin canı oldukça kıymetlidir ve doğum sancısından çok korkmaktadır!

Haftanın başından beri liderdiğini sürdüren Show Ana Haber ise çarşamba günü liderliği kaptırmış. Bakalım gelecek hafta ne olacak? Show TV Ocak ayının ilk haftasını lider olarak kapatabilecek mi?

4 Ocak 2017 Reyting Sonuçları