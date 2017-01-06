5 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Sermiyan Midyat‘ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Ay Lav Yu, perşembe günün lideri olmuş.

Ay Lav Yu konusu: Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?

Filmde Polis Akademisi serisinin uçarı karakteri Mahoney ile tanıdığımız Steve Guttenberg de rol almıştır.

İkinci sırada ise FOX’un sevilen dizisi Umuda Kelepçe Vurulmaz yer almış. Dizinin 10. Bölümünde ise şunlar yaşandı: Onur, Ceren’i elde etmek için Fırat’ın hayatını kurtarıp kurtarmama arasında gidip gelirken artık çok geç olduğunun farkına varır. Araç havaya uçmak üzeredir. Kaza sonrası ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şekilde dengeler değişmiştir. Onur’un bu sebeple yapacağı kötülükler için artık bir sınırı yoktu ve ipin ucu çoktan kaçmıştır. Çektiği acılar onu durdurulmaz bir hale getirmiştir. Ancak Güler için de Onur’un bu yaptıkları artık son damladır. Evlatlarının başına gelenlerin tek sorumlusu olarak gördüğü Onur’un hayatını almaya karar verir…

Bakalım özel bölümler ile bu haftayı geçiştiren diziler gelecek hafta yeni yıla nasıl bir başlangıç yapacaklar?

5 Ocak 2017 Reyting Sonuçları