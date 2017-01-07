6 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Arka Sokaklar dün akşam yayınlanan 423. bölüm ile Show Ana Haber‘in önünde yer almış.

Arka Sokaklar 423. Bölüm yaşananları ise şöyle: Ekip, Hüsnü’nün açığa alınmasını henüz atlatamamışken, Hakan ve Ali’nin aklanmasının peşine düşerler.

Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten çok Çoban ailesinin gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral vermeye çalışırken diğer yandan üzerilerine çektikleri bu şimşekleri nasıl bertaraf edeceklerini bulmaya çalışırlar. Bu sırada Rıza, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir. Selin ise Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini tam olarak öğrenmelidir. Veysel ise kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif isminde biriyle ortak işe kalkışır. Bu iş için Sezgin devrededir. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine işi teslim eder. Gökçe hem çok ünlü bir mekan işletmecisi, hem de müzisyendir. Zırhlı araç soygunundan sonra ekip olayın peşine düşer. Bu sırada, Veysel’in de eli boş durmaz. Hırsızlığı ekipten birilerinin üzerine yıkacak bir planı vardır. Seri numarası tutan paralar Hakan ve Ali’nin kullandığı aracın içerisinden çıkınca Komiser İsmail tarafından, Hakan, Ali kelepçelenerek önce sorguya sonra nezarete alınır. Ekip, Hüsnü’nün açığa alınmasını atlatamadan, Hakan ve Ali’nin aklanmasının peşine düşer.

İkinci sırada ise bu haftayı domine eden Show Ana Haber yer almış. Jülide Ateş’in sunduğu hafta içi haberleri yine en çok izlenen haber programı olarak ön plana çıkmış.

Bakalım gelecek hafta neler olacak?

6 Ocak 2017 Reyting Sonuçları