7 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz 11. Bölüm ile cumartesi gününü lider tamamlamış. Show Ana Haber ise sıkı takibini devam ettirmiş.

Kalbimdeki Deniz 11. Bölüm özeti: Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem cephesini sevine boğarken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapmaya çalışır. Diyar ve Serdem ise nihayet buluşmuşlardır ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye ise Ece’yi rezil etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu çaba Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık ise had safhaya ulaşmıştır. Fikriye ve Figen’in tüm oyunlarına rağmen Mustafa, Ece’nin kalbini fetheder ve doğum günü partisinde sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Bu olaydan sonra Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey tam yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldıracaktır.

İkinci sırada Pınar Erbaş’ın sunuculuğunu Show Ana Haber yer alırken üçüncü sırada Hababam Sınıfı Uyanıyor yer bulabilmiş.

Bakalım yeni hafta ne gibi sürprizleri beraberinde getirecek?

7 Ocak 2017 Reyting Sonuçları