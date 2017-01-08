7 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Kalbimdeki Deniz

Emre Arısoy
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7 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz 11. Bölüm ile cumartesi gününü lider tamamlamış. Show Ana Haber ise sıkı takibini devam ettirmiş.

7 ocak 2017 reyting sonuclari

Kalbimdeki Deniz 11. Bölüm özeti: Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem cephesini sevine boğarken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapmaya çalışır. Diyar ve Serdem ise nihayet buluşmuşlardır ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye ise Ece’yi rezil etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu çaba Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık ise had safhaya ulaşmıştır. Fikriye ve Figen’in tüm oyunlarına rağmen Mustafa, Ece’nin kalbini fetheder ve doğum günü partisinde sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Bu olaydan sonra Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey tam yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldıracaktır.

İkinci sırada Pınar Erbaş’ın sunuculuğunu Show Ana Haber yer alırken üçüncü sırada Hababam Sınıfı Uyanıyor yer bulabilmiş.

Bakalım yeni hafta ne gibi sürprizleri beraberinde getirecek?

7 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1KALBIMDEKI DENIZFOX TV7.8717.38
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.6413.85
3HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S)STAR TV5.5812.43
4ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV511.08
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.8511.86
6KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.6610.16
7ATV ANA HABERATV4.611.25
8KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 74.3612.01
9KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV4.289.85
10O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR)TV84.139.52
11KANAL D ANA HABERKANAL D3.799.26
12DELI DIVANEKANAL 73.7412.04
13SEKSENLERTRT 13.698
14HABER ONUSHOW TV3.69.63
15DUNYA SAVASI Z (Y.S)STAR TV3.367.83
16ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET)SHOW TV3.137.13
17STAR ANA HABERSTAR TV3.137.65
18ATV HABERATV3.047.9
19BUZ DEVRI 2 ERIME BASLIYOR (Y.S) (TKR)ATV2.798.41
20O SES TURKIYE YILBASI OZET (TKR)TV82.726.5

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