8 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: O Ses Türkiye

Emre Arısoy
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8 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Pazar gecesini Hülya Avşar ile büyük bir sürpriz yapan O Ses Türkiye lider olarak tamamlamış.

İkinci sırada ise her zamanki gibi Show Ana Haber yer almış. Hayat Bazen Tatlıdır ve O Hayat Benim ise amansız takibini devam ettirmiş.

8 ocak 2017 reyting sonuclari

O Ses Türkiye‘nin yeni tanıtımında Sibel Can yerine Hülya Avşar’ın gösterilmesi kafaları karıştırdı. Yarışmanın yeni sezonu için Sibel Can ile anlaşan Acun Ilıcalı’nın “Acaba karar mı değiştirdi?” sorusunu akıllara getirdi. Çünkü O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımındaki jüri koltuğunda resmen Hülya Avşar vardı!

Ancak program başladıktan sonra Hülya Avşar’ın, sadece bu haftalık Sibel Can’ın yerine jüri koltuğuna geçtiğini öğrendik. Twitter hesabından aşağıdaki açıklamayı yapan Sibel Can yüreklere su serpti:

8 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1O SES TURKIYETV8612.66
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.8213.65
3HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV5.3611.57
4O HAYAT BENIMFOX TV5.1911.46
5ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D5.1414.81
6KANAL D ANA HABERKANAL D5.111.89
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.8611.37
8BODRUM MASALIKANAL D4.8310.32
9ATV ANA HABERATV4.811.25
10SICAK GELISMEKANAL D4.7711.51
11HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV48.93
12HABER ONUSHOW TV3.889.69
13O SES TURKIYE OZETTV83.858.71
14KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 73.739.56
15STAR ANA HABERSTAR TV3.498.13
16DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDASHOW TV3.467.28
17DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA OZETSHOW TV3.397.68
18DELI DIVANEKANAL 73.3810.33
19SEFER 42 (Y.S)STAR TV3.3714.36
20BODRUM MASALI (OZET)KANAL D3.156.92

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