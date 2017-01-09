8 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Pazar gecesini Hülya Avşar ile büyük bir sürpriz yapan O Ses Türkiye lider olarak tamamlamış.

İkinci sırada ise her zamanki gibi Show Ana Haber yer almış. Hayat Bazen Tatlıdır ve O Hayat Benim ise amansız takibini devam ettirmiş.

O Ses Türkiye‘nin yeni tanıtımında Sibel Can yerine Hülya Avşar’ın gösterilmesi kafaları karıştırdı. Yarışmanın yeni sezonu için Sibel Can ile anlaşan Acun Ilıcalı’nın “Acaba karar mı değiştirdi?” sorusunu akıllara getirdi. Çünkü O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımındaki jüri koltuğunda resmen Hülya Avşar vardı!

Ancak program başladıktan sonra Hülya Avşar’ın, sadece bu haftalık Sibel Can’ın yerine jüri koltuğuna geçtiğini öğrendik. Twitter hesabından aşağıdaki açıklamayı yapan Sibel Can yüreklere su serpti:

#OSesTürkiye de Hülya Avşar süprizi var

Bölüme hasta olduğum için katılamadım sevgili Hülya adıma güzel sesler seçtimi bende merak ediyorum☺ pic.twitter.com/7Pmn9DsERV — Sibel Can (@resmisibelcan) 8 Ocak 2017

8 Ocak 2017 Reyting Sonuçları