9 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: İçerde

Emre Arısoy
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9 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. İçerde 16. Bölüm ile Kırgın Çiçekler‘in önünde burun farkıyla liderliğe kavuşmuş.

9 ocak 2017 reyting sonuclari

İçerde 16. Bölüm özeti: Yusuf Müdür hala yoğun bakımda yatmaktadır. Hastane ziyaretine gelen kadın merak uyandırır. Diğer tarafta ise Melek, Celal’e karşı aşırı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyor ve araya giren herkesi terslemektedir. Celal ise yaptığına bin pişman olmuş ve kızına ulaşmaya çalışıyordur. Yeşim, Celal’in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına bir türlü anlam verememektedir. Hatta yavaştan Melek’in Celal’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar ve harekete geçer. DNA testi yaptıracak kadar kafayı yemiştir artık! Mert ise güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır…

kirgin cicekler

Kırgın Çiçekler 66. Bölüm özeti: Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar…

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Kırgın Çiçekler aradaki farkı kapatıp İçerde‘yi geçebilecek mi?

9 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ICERDESHOW TV9.9121.28
2KIRGIN CICEKLERATV9.8620.68
3SHOW ANA HABERSHOW TV6.4115.39
4ICERDE (OZET)SHOW TV6.3813.97
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.7727.47
6ATV ANA HABERATV5.112.11
7PARAMPARCASTAR TV5.0311.09
8KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)ATV4.8313.63
9FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7211.22
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.6816.09
11KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV4.6510.46
12ESRA EROL’DAATV4.6514.07
13SICAK GELISMEKANAL D4.5511.5
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.3913.32
15KANAL D ANA HABERKANAL D4.269.97
16HABER ONUSHOW TV3.539.15
17STAR ANA HABERSTAR TV3.528.3
18ATV GUN ORTASIATV3.3514.93
19HAVA DURUMUATV3.277.52
20PARAMPARCA (OZET)STAR TV3.216.94

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