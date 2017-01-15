13 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

13 Ocak 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta birbirinden güzel filmler vizyonda! Passengers favori ama American Honey ve Queen of Katwe de izlenesi filmler!

Her şey bir yana, Cuma günü gelip de işten çıkıp, vizyonda yeni filmlerin olduğunu bilmek ve ertesi gün işin olmadığını bilerek rahat rahat film seçip izlemek bir yana. Bundan farklı bir fikri olanı düşünmek bile istemiyorum. Şimdi işinizi kolaylaştırmak adına size bütün filmlerin kısa özetini ve Haftanın Filmi‘ni yazıyoruz. Bu hafta vizyona giren sekiz film var.

13 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler

Uzay Yolcuları American Honey Sebastian: Sevgili Dostum Queen of Katwe Hep Yek 2 Kabakçığın Hayatı Felak Gölge

Hep Yek 2

Senaristliğini Orçun Benli, Bilal Kalyoncu ve Şükrü Üçpınar üstleniyor. Yönetmen koltuğuna ise Orçun Benli geçerken oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan gibi isimler var. Gürkan ile Altan, Cevat Bakır’ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin’i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan’ı tek bir şartla affedecektir: Şahin’in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Film komedi türünde ama haftanın filmi olabilecek güçte değil.

Fela

Seher küçük yaşlarda babasını kaybetmiştir ve bu nedenle psikolojik sıkıntılar yaşamaktadır. Çocukluğundan beri aşık olduğu arkadaşı Erhan’ın, kuzeni Nilay’la evlenmesinden sonra Seher, Nilay’a karşı büyük bir kıskançlık beslemeye başlar ve büyüye başvurur. Mehmet Emin Şimşek‘in yönettiği filmin başrollerinde ise Özlem Durmaz, Banu Çiçek, Yusuf Memiş, Selim İşcan ve Azra Atmaca yer alıyor.

Sebastian: Sevgili Dostum

Belle ve Sebastian’ın devam macerası, 1945 sonbaharında, savaşın bitişinin ardından yapılan kutlamalarla başlıyor. Sebastian büyümüş, 10 yaşına gelmiştir. Değişmeyen tek şey ise Angelina’yı beklediği gerçeğidir. Ancak bir uçak kazasında ormanın derinliklerinde kaybolan Angelina geri dönmez. Tüm kasaba umudunu kaybetse de aralarından sadece birinin, Sebastian’ın dedesinin, bir umudu vardır. Ona göre, tanıdığı Peter adında bir adam Angelina’yı bulmalarına yardım edebilecektir. Christian Duguay tarafından yönetilen filmin başrolünde ise Félix Bossuet, Tchéky Karyo ve Thierry Neuvic yer alıyor.

Gölge

Dram ve gerilim sevenler için bir Türk yapımı. Tarık ve Gülay evli bir çifttir. Tarık işinde gücünde biri iken, Gülay iş bulmakta zorlandığı bir dönemdedir. Bu onu bunalıma sürükler ve bir gün sinir krizi geçirir. Tedavisinden sonra artık kendisi gibi olmayacaktır. Filmin yönetmen koltuğundan Burak Donay oturuyor.

American Honey

Yaşadığı fakir ve zavallı hayattan bıkmış olan Star, karşısına bir anda çıkan Jack’in cazibesine kapılır. Kapı kapı dolaşıp magazin üyeliği satan bir grup evsiz gençin başındaki isimlerden olan Jack, Star’ı da bu hayata çeker. İçinde yaşadığı koşullardan Jack’e ve bu minibüse koşan Star’ı neyle karşılaşacağını bilmediği yepyeni bir hayat beklemektedir.

Yönetmen ve senarist koltuğunda Andrea Arnold yer aldığı American Honey’nin başrollerinde Sasha Lane ve Shia LaBeouf yer alıyor.

Queen of Katwe

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Ugandalı bir kızın satranç ile tanıştıktan sonra hayatının değişimine odaklanıyor. Uganda-Kampala’daki Katwe’nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona’nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir.

Hintli yönetmen Mira Nair‘in yönetmenliğini üstlendiği film Tim Crothers’ın kitabından William Wheeler tarafından senaryoya uyarlandı. Başrollerinde ise Madina Nalwanga, David Oyelowo ve Lupita Nyong’o yer alıyor.

Kabakçığın Hayatı

Senaryosunu Tomboy’un yönetmeni ve senaristi Céline Sciamma yazdı. Hem karanlık hem naif tarzıyla her yaştan izleyiciye hitap eden film, dünya prömiyerini Cannes’ın “Yönetmenlerin 15 Günü” Bölümü’nde yaptı. Ayrıca dünyanın en saygın canlandırma festivallerinden Annecy’de En İyi Film ve İzleyici ödülleri kazandı. Courgette, 9 yaşındaki çocuğun takma adıdır. Annesinin ani ölümünden sonra bir polis memuru olan Raymond yetimhanede Courgette ile ilgilenmektedir. Başlarda Courgette bu yeri düşmanca ve yabancı olarak görse de polis memurunun da yardımıyla yeni arkadaşlar edinecek, güvenmeyi, kendine yeni aile kurmayı ve gerçek sevgiyi öğrenecektir.

13 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi : Passengers

Yönetmenliğini Enigma filmi ile beğeni toplayan Morten Tyldum üstlendiği yapımın senaryosu ile Doctor Strange’in senaryosunu kaleme alan Jon Spaihts‘e emanet. Yani başından güzel bir iş çıkarttıkları ortada.

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Galaksinin Koruyucuları’ndaki Starlord’u canlandıran Chris Pratt‘ın yer aldığı filmde Keanu Reeves, filmdeki başrol için düşünülüyordu fakat sonra Chris Pratt ile değiştirildi.

Pratt’in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston’ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt’in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora’yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston’ın Aurora’nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

Filmin senaryosu 2007 Blacklist’ine girmişti. Blacklist en iyi çekilmemiş senaryoları değerlendiren bir liste. Filmdeki bir başka ilginç konu ise posterde başlığın altında yer alan semboller: nokta nokta nokta, çizgi çizgi çizgi, nokta nokta nokta. Yani S.O.S için mors kodudur. Hatırlayalım:

Passengers Fragmanı

13 Ocak 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Bu haftanın kıymetini bilin çünkü çok iyi filmler var. Bu kadar güzel filmi bir arada bulmak kolay değil!