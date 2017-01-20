20 Ocak 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta altı film vizyona girerken Jackie ve Moana kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında!

Her yeni hafta sonuna girerken, ‘vizyonda neler var yia?‘ diye araştırma içerisine giriyoruz ya hani. İşte o derde bir son vermek için buradayız. Bu hafta da vizyona giren filmlerle birlikteyiz. Bu hafta vizyona giren tam altı film var. Bunları önce listeleyip sonra haftanın en iyi filmini seçeriz.

20 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler

Bu Da Nereden Çıktı? Moana Jackie Kötü Çocuk Olanlar Oldu Pepee

Olanlar Oldu

BKM yapımı komedi filminin oyuncu kadrosunda başrolde Ata Demirer yer alırken, kendisine Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen gibi tanınmış isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu komedi filmi Olanlar Oldu’nun senaryosunda da Ata Demirel’in imzası var. Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer.

Bu Da Nereden Çıktı?

Filmde Breaking Bad dizisinin yıldız oyuncusu Bryan Cranston başrolü James Franco ile paylaşıyor. Ned ailesine bağlı, sevecen ve korumacı bir babadır. Her tatilde Stanford’ta okuyan kızını ziyarete gitmekte olan aile bu sefer de yollarını üniversiteye çevirmiştir. Ancak Ned ve ailesi kızıyla buluştuğunda Ned’in en büyük kabusunun gerçek olduğunu görürler. Stephanie’nin bir erkek arkadaşı vardır.

Pepee: Birlik Zamanı



Aynı isimli sevilen milli çizgi film dizisinin üç boyutlu bir animasyon filmi. Pepee, dedesinin labratuvarında ürettiği teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Bu uçan teknolojik balon Pepee’yi önce Adıyaman-Nemrut, Urfa-Göbeklitepe ve en son ise Kapadokya’ya götürür. Pepee başına gelen onca işten sıyrılıp evine geri dönebilecek midir? Acaba gerçeği bulabilecek midir? En önemlisi sevginin ve bir olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayabilecek midir?

Kötü Çocuk

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği film, Büşra Küçük’ün yazdığı çok satan ve internet üzerinden 100 milyondan fazla okunan seri Kötü Çocuk’un beyazperde uyarlaması olan filmin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu beraber üstleniyor. Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde yaşadığı zorluklar karşısında, hiç beklemediği bir çocuk olan Meriç hep yanında olur. Meriç, etrafına ördüğü sağlam duvarlar arasında yaşayan ve yalnızlığı seçmiş bir çocuktur.

Jackie

Haftanın filmi olmaya bir adım uzak olan film. Başkan John F. Kennedy’nin 1963’te Dlaas’ta uğradığı suikast sonucu ölmesinin ardından First Lady Jacqueline Kennedy(Jackie), tüm ülkenin gözü üzerindeyken bu büyük travmayı atlatmak, kocasının tarihi mirasını yaşatmak ve çocuklarının karşısında dik bir duruş sergilemek zorundadır. Film, suikast gününü ve cenaze hazırlıklarını suikasttan bir hafta sonra Jackie’nin LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak alarak anlatıyor. Natalie Portman‘ın Jackie Kennedy’i canlandırdığı dram filminin yönetmen koltuğunda Şilili yönetmen Pablo Larrain yer alıyor.

20 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Moana

Daha önce Prenses ve Kurbağa, Define Gezegeni ve Herkül filmlerini birlikte yöneten Disney’in gedikli isimleri John Husker ve Ron Clements, bu defa izleyiciyi şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. “Moana” kelimesi okyanus veya deniz için Polinezya kelimesidir. Ayrıca mavi renk için kullanılan yaygın bir Polinezya kelimesidir.

Moana, bir peri masalına ya da efsaneye dayanmayan ve aşk ilişkisine sahip olmayan ikinci Disney Prensesi‘dir. İlki, dört yıl önce Cesur filminin (2012) Merida’sıydı. IMDB puanı da 8.0 bu arada.

Moana Antik Polenezya’da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti’nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik’ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir.

Moana Fragmanı