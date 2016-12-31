30 Aralık 2016 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

30 Aralık 2016 vizyondaki filmler ile yılın son gününde karşınızdayız. Bu hafta vizyonda çok güzel filmler var. Aşıklar Şehri‘ni izlemeden yeni yıla başlamayın.

Herkese mutlu mesut, huzur dolu, rahat nefes almalı, güzel kararlar alıp hepsini uygulamalı, aşk dolu ve fevkaladenin fevkinde filmlerle dolu bir yıl dileyerek yazımıza başlayalım. Daha ondan geriye saymaya akit varken vizyondaki filmlere bir göz atmayı isterseniz buyurun. Bu hafta vizyona giren sekiz film var. Filmlerden ufak ipuçları verip haftanın filmini birlikte seçelim.

30 Aralık 2016 Vizyondaki Filmler

Çin Seddi Aşıklar Şehri Şeytanın Oğlu Nasıl Yani Ben, Daniel Blake Baaghi: Asi ve Aşık Aşık Kurbağa Krallığı 2; Buz Macerası

Çin Seddi

Dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor. Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon‘ın yer aldığı Çin Seddi filmi bir tarihi-fantastik türü örneği. Yönetmen kotuğunda Parlayan Hançerler ve Altın Çiçeğin Laneti gibi filmleriyle aşina olduğumuz Çinli yönetmen Zhang Yimou oturuyor.

Kurbağa Krallığı 2

Kurbağalarla ilgili maceraları seven minikler için ideal bir vizyon filmi. Minnoş bir yapım olan animasyonun yönetmeni Peng Fei.

Şeytanın Oğlu

Başrolünde Aaron Eckhart’ın yer aldığı filmin yönetmeni San Andreas Fayı‘nı da yöneten Brad Peyton. Ruhlar Bölgesi, Paranormal Aktivite ve Arınma Gecesi gibi filmlerin arkasındaki ekibin elinden çıkan filmin başrollerinde Aaron Eckhart, John Pirruccello ve Catalina Sandino Moreno gibi isimler yer alıyor. Korku filmi sevenler için iyi bir seçenek olabilir.

Nasıl Yani

Tahir, Osman ve Taci Samsun’da yaşayan üç kardeştir. Tamamen normal hayatları olan bu üç kardeş bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen haberle şok olurlar. Zira kardeşler aslında Leonardo Da Vinci ‘nin 6. nesilden akrabalarıdırlar. Üstelik Da Vinci’nin dünyaca ünlü olan Mona Lisa adlı tablosu Çarşamba’da uzun süredir görüşmedikleri dedelerine miras olarak kalmıştır. Dedelerinden tabloyu almanın yolunu bulmak için plan kurmaya başlayan üçlü kısa sürede zengin olma hayalleri kurmaya başlarlar.

Aşık

Genç Veysel’in Aşık Veysel olma hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Asi, Aşka Sürgün, Kurşun Yarası gibi dizilerin senaristlerinden Bilal Babaoğlu oturuyor. Aşık Veysel’in torunu Yeliz Şatıroğlu’nun da rol aldığı filmin başrollerinde ise Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal, Uğur Aslan, Hülya Şen ve Ahmet Bilgin yer alıyor.

Ben Daniel Blake

Paul Laverty’nin senaryosunu yazdığı ve usta yönetmen Ken Loach’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Dave Johns ve Hayley Squires paylaşıyor. Film, 2016 yılında Cannes Film Festivali büyük ödülü Altın Palmiye’nin sahibi oldu.

Daniel Blake, New Castle’da yaşayan bir marangozdur. Fakat ciddi sağlık durumu nedeniyle çalışamamaktadır. Hayatında ilk kez “işsizlik fonuna” başvuran Daniel, gerçekten hasta olduğunu bürokrasiye kanıtlamaya çalışır. Ama sistemin çarpıklığı nedeniyle devlet yardımı da alamaz ve yeniden iş aramak zorunda kalır. Daniel bu zorlu süreçte Katie adında bir anne ve onun küçük çocuklarıyla dostluk kurar. Kendisi gibi bozuk sistemle ve boğucu bürokrasiyle mücadele eden ve iki çocuğuna tek başına bakan genç Katie ile yoldaş olacaktır.

Baaghi: A Rebel for Love

23 yaşındaki asi çocuk Ronny’nin babası, Ronny’nin kural tanımaz ve sinirli yanlarından korktuğu için onu sessiz sakin bir şehir olan Kerala’daki disiplinli okula göndermek ister. Kerala’ya yaptıkları yolculuk sırasında kendisi gibi asi tavırlara sahip olduğu için bu okula gönderilen Siya ile tanışan Ronny ona karşı derin hisler beslemeye başlar. Okulda Siya’ya aşık olan okulun en azılı öğrencisi Raghav ile de tanışır ve yıllar sonra bu ikilinin yolları tekrar kesişecektir. Siya’nın kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Hint yapımı filmlerden hoşlanan varsa tabi ki izlenmesi makuldur.

30 Aralık 2016 Vizyondaki Filmler Arasından Haftanın Filmi : Aşıklar Şehri

Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı. Orijinal adı La La Land. Uzun zamandır beklediğimiz film sonunda vizyondaki yerini aldı.

Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Film dünya prömiyerini geçtiğimiz Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Filmin başrol oyuncusu Emma Stone performansı ile Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Toronto Film Festivali’nde Halkın Seçimi Ödülü kazandı.

La La Land Fragmanı

30 Aralık 2016 vizyondaki filmler listesi ve önerileri de bu şekildeydi. Bir yılı daha geride bırakırken hepinizi çok sevdiğimizi tekrar söylemeden geçemeyeceğiz. Mutlu yıllar!