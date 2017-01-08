6 Ocak 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyonda 5 yeni film var. Snowden ve Çalgı Çengi İkimiz izlemeye değer gibi görünüyor. Haydi hep birlikte inceleyelim!

2017 yılının ilk vizyon yazısı ile sizlerleyiz. Aynı zamanda ilk dolu dolu kar yağışı ile de öyle. Tabi eğer İstanbul’daysanız. Karlar yolları kapatmışken, kafeler tıklım tıklım doluyken, en yakın alışveriş merkezine kendinizi atıp güzel bir 2-3 saat geçirmek gibisi var mı? Yok! O yüzden size bu hafta vizyonda hangi filmler varmış anlatacak, üstüne bir de hiç üşenmeyip vizyona girmiş en havalı yapımı seçeceğiz. Buyurun vizyondaki filmler ve haftanın filmi:

6 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler

Çalgı Çengi İkimiz Snowden Anthropoid The Sea of Trees Geu-mul

Çalgı Çengi İkimiz

Çalgı Çengi‘nin devam filmi olan Çalgı Çengi İkimiz‘in senaristliğini ve yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir’in üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor. Oldukça beğenilen hatta izlenme rekorları kıran filmin ikincisinden de aynı performansı bekliyoruz.

Amatör müzisyen kuzenler, talihsizlikleri yüzünden ünlü olmak için çıktıkları yolda mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur bırakılırlar. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirebilmeleri için tek bir şart koyulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları. Görevi mecbur kabul ederler. Nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan’ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister.

Anthropoid

SS Generali Reinhard Heydrich’e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid’i konu alan film tarihi gerçeklere dayanıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Hitler’in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken bir yandan da sürgündeki Çekoslavakyalı askerlerin hedefi haline geliyor.

Yönetmen koltuğunda Sean Ellis’in oturduğu filmin senaryosu da Ellis ve Anthony Frewin tarafından yazıldı. Filmin başrollerinde ise Cillian Murphy, Jamie Dornan,Harry Lloyd, Toby Jones, Charlotte Le Bon ve Bill Milner yer alıyor. Savaş ve gerilim filmlerini sevenler için tavsiyemizdir.

The Sea of the Trees

Chris Sparling’in senaryosunu yazdığı Gus Van Sant filminin başrollerinde Matthew McConaughey, Ken Watanabe ve Naomi Watts bulunuyor. Arthur Brenna yaşadığı bir trajedi sonrası, Japonya’daki Fuji dağının derinliklerindeki gizemli bir ormana doğru yola çıkar. Girenin bir daha kolay kolay çıkamadığı, bir noktadan sonra geri dönüş işaretlerinin kaybolduğu bu orman intihar etmek isteyen insanların da son durağıdır. Yaşamına dair derin acılar çeken Arthur ormana girdikten kısa bir süre sonra burada yapayalnız olmadığını fark eder. Ormanda Takumi Nakamura isimli yolunu kaybetmiş bir adamla karşılaşır ve iki adam bu uçsuz bucaksız ormanda hayatta kalmanın özünü kavrayarak ölümden vazgeçecek ve yaşama bir kez daha bağlanacaklardır.

The Net

Kuzey Koreli bir balıkçının içine düştüğü siyasal ve insani zorlukları merkezine alıyor. Teknesinin motoru bozulunca kendisini Güney Kore’de bulan balıkçı, casus sanılarak gözaltına alınır. Sert geçen sorgu ve ikna sürecinin ardından Kuzey Kore’ye iade edilen balıkçı, burada da zorluklarla karşılaşır ve iki ideoloji arasında kapana kısılacaktır.

Ünlü ve başarılı yönetmen Kim Ki-duk’un en siyasi filmlerinden biri olan The Net yine Kim Ki-duk tarafından yazıldı ve oyuncu kadrosunda Guyhwa Choi, Lee Won Gun, Young-min Kim yer alıyor. Orijinal adı Geu-Mul. Güney Kore yapımı film, dram sevenler için uğrak noktada.

6 Ocak 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Snowden

3 Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone‘un yönettiği filmde Snowden’ı Joseph Gordon-Levitt canlandırırken filmde ayrıca Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicholas Cage, Zachary Quinto, Tom Wilkinson gibi ünlü oyuncular da yer alıyor. Luke Harling ile Anatoly Kucherena’nın yazdığı iki farklı kitabı kendisine kaynak alan Snowden’ın senaryosunu ise Kieran Fitzgerald ile Oliver Stone kaleme aldı. Bu arada Oliver Stone, senaryonun saldırıya uğramadığından veya sızmadığından emin olmak için senaryoyu internet bağlantısı olmayan tek bir bilgisayarda yazmış.

Amerikan hükümetinin “güvenlik” adı altında e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstrelerine ve hatta bilgisayar kamerasına kadar erişebildiğini öğrenen Edward Snowden, hükümet gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını 2013 Haziranı’nda tüm dünyaya duyurur. Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir.

Snowden Fragmanı

6 Ocak 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Tercih her zamanki gibi sizin ama önceden okuyup inceleyerek sinemeya gitmek pek tabii ki çok önemli!