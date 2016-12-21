23 Aralık 2016 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler dolu dolu ama Assassin’s Creed‘e gitmeden olmaz! Gelin hep birlikte bi’ bakalım…

23 Aralık 2016 vizyondaki filmler sayı olarak almış başını gitmiş. Burası bir gerçek! İyi ki de öyle olmuş çünkü hayatın gerçeklerinden olabildiğince uzaklara kaçmak istediğimiz zamanlardayız. Filmlerin çoğu da sıkılmadan izleyebileceğiniz türden. Tabi bir tanesi için daha farklı yorumlarımız olacak. Vizyondaki filmlerin sayısı tam olarak on! Yani çevir çevir izle, hafta zaten mutlu mesut biter. Bakalım hangi filmler varmış ve bize neler anlatırlarmış. Buyurun:

23 Aralık 2016 Vizyondaki Filmler

Assassin’s Creed Gizli Güzellik Florence Foster Jenkins Dönerse Senindir Meçhul Kız Hasret Bitti Kaçış Değiştir Bakalım Kartopu Savaşları Siyah Karga

Gizli Güzellik

Allan Loeb tarafından senaryosu yazılan olan film Manhattanlı bir reklam yöneticisinin trajik deneyimlerini anlatıyor. Arkadaşları yaşadığı trajik deneyimin ardından depresyona giren arkadaşlarına yardım etmek için alışılmamış bir planla çıkageldiklerinde her şey beklenmedik bir yön kazanacak.

Şeytan Marka Giyer‘den tanıdığımız David Frankel’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gizli Güzellik filminin başrolünde Will Smith yer alıyor. Oldukça eğlenceli bir yapım gibi göründü bize.

Florence Foster Jenkins

New York’lu, zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins’in büyük bir hayali vardır. O da bir opera şarkıcısı olmak. Piyasada ses getirmek için maddi olarak her şeye sahiptir, tek bir şey hariç: Florence’ın sesi çok kötüdür. Fakat Florence bunu pek de dert etmemektedir. Opera sanatçısı olma hayali kuran fakat kötü sesi sebebiyle bunu bir türlü başaramayan ünlü mirasçı Florance Foster Jenkins’in gerçek öyküsünü beyazperdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğuna Umudun Peşinde filmiyle adından söz ettiren maharetli yönetmen Stephen Frears oturuyor. Florence Foster Jenkins’i usta oyuncu Meryl Streep canlandırıyor. Gerçek hikayelere bayılırız. Hele ki Meryl Streep varsa, yeme de yanında yat.

Dönerse Senindir

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak’ın başrolleri paylatığı filmin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin’e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin’in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin’le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet’in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne’nin de yardımıyla Selin’i geri kazanmaya karar verir. Macerlarını hep birlikte göreceğiz.

Meçhul Kız

Jenny, kamu yararına çalışabilmek için prestijli bir kariyerden vazgeçmiş idealist bir doktordur. Stresli ve yoğun bir gece nöbetinde dışarıdan gelen bazı sesleri yok sayar ve işine yoğunlaşır. Daha sonra polisten gelen ölüm haberiyle yıkılır: dışarıdan gelen sesler Afrikalı genç bir kadına aittir ve yardım alamadığı için sabah ölü bulunmuştur. Suçluluk duygusuyla dolup taşan Jenny, kadının kim olduğunu araştırmaya başlar ve ailesine ulaşmayı hedefler. Bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçtikçe soruşturmanın derinliklerine sürüklenir. Suçluluk duygusunun nelere yol açabileceğini hep birlikte göreceğiz.

Hasret Bitti

Yıllardır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim’in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Ancak aile ile tanıştıktan ve kaynaştıktan sonra, geçmişten gelen bir sırla herkesin hayatı değişecektir.

Kaçış

İstanbul Film Festivali bünyesinde gerçekleşen Köprüde Buluşmalar kapsamında altıncısı gerçekleştirilen Film Geliştirme Atölyesi’ne yapılan 159 başvuru arasında olan film. Filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Avkıran, Muhammed Cangören, Jale Arıkan, Ali Suliman var. Yönetmen koltuğunda ise Kenan Kavut oturuyor.

Değiştir Bakalım

Kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin başlangıcı olur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere bile kadınlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Eda Fatma Gürbüz‘ün yönettiği filmin senaryosu ise Nehir Aksu ve Hakan Göksu’ya ait.

Kartopu Savaşları

Kış tatili geldiğinde Luke’un arkadaşları ve Sophie elele vererek bütün hafta sürecek bir kartopu savaşı başlatır. Luke ve Sophie de iki ayrı grubun liderleri olurlar. Sophie ve arkadaşları karşı taraftan korunmak için bir kale yaparlar. Kurala göre tatil sonunda kaleyi kim ele geçirirse, kazanan taraf o olacaktır. Ancak çocuklar arasındaki rekabet kış boyunca giderek büyüyecektir ve eğlence yerini ciddi bir kavgaya bırakacaktır.

Yönetmenliğini Jean-François Pouliot ve François Brisson ikilisinin üstlendiği filmin senaryosunda ise Normand Canac-Marquis ve Roger Cantin imzası var.

Siyah Karga

İran asıllı oyuncu Sara, Fransa’da hayatını sürdürmektedir; fakat bir gün babasından bir mektup alır ve ülkesine geri dönmek zorunda kalır. Öte yandan oyunculuk gereği canlandırdığı bazı sahnelerden dolayı ülkesine girişi yasaktır. Sara, Türkiye üzerinden yasadışı yöntemlerle İran’a gitmeye karar verir. Türkiye’de turist rehberliği yapan Yılmaz’dan yardım alan Sara, uzun bir yolculuğun sonunda Hakkari’ye varmayı başarır. Bu noktada yanlarına katılan Mehmet Selim ile hem İran hem de Türk askerleri tarafından yakalanma korkusu içinde yollarına devam ederler. Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristiğini M. Tayfur Aydın’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Şebnem Hassanisoughi, Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum ve Medya İzgi yer alıyor.

23 Aralık 2016 Vizyondaki Filmler – Haftanın Filmi

Assassin’s Creed

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya’sında yaşayan atası Aguilar’ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler’in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Templer’ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de varolan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

Michael Lesslie’nin orijinal senaryosundan çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel otururken filmin başrolündeki suikastçi Callum’u ise Michael Fassbender canlandırıyor. Filmin kadrosunda Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Michael K. Williams gibi isimler yer alıyor.

Assassin’s Creed, aynı adlı video oyunu serisinden uyarlanan 2016 Amerikan yapımı aksiyon-macera filmi. Misler gibi bir Cuma geçirmenizi sağlayacak. Merakla bekliyorduk ve kavuştuk. Buyurun fragmanı:

23 Aralık 2016 vizyondaki filmler ile ilgili yazımız da burada sona erdi. Pek tabii ki son karar sizin ancak bizi dinlemenizde de yarar var! Sonra “ben duymadım!” olmasın!